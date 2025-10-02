Företagskatalog
Times Internet Produktchef Löner i Greater Delhi Area

Medianersättningspaketet för Produktchef in Greater Delhi Area på Times Internet uppgår till ₹3.57M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Times Internets totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Medianpaket
company icon
Times Internet
Product Manager
Noida, UP, India
Totalt per år
₹3.57M
Nivå
L1
Grundlön
₹3.57M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
5 År
Års erfarenhet
7 År
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktchef på Times Internet in Greater Delhi Area ligger på en årlig total ersättning på ₹8,975,740. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Times Internet för Produktchef rollen in Greater Delhi Area är ₹3,568,635.

