Tide
Tide Rekryterare Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Rekryterare in Romania på Tide varierar från RON 151K till RON 211K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tides totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

RON 163K - RON 190K
Romania
Vanligt Spann
Möjligt Spann
RON 151KRON 163KRON 190KRON 211K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Tide omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Rekryterare på Tide in Romania ligger på en årlig total ersättning på RON 211,271. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tide för Rekryterare rollen in Romania är RON 150,908.

Andra resurser