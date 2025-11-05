Företagskatalog
Tide
  • Löner
  • Datavetare

  • Alla Datavetare löner

Tide Datavetare Löner

Medianersättningspaketet för Datavetare in India på Tide uppgår till ₹3.7M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tides totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Medianpaket
company icon
Tide
Data Scientist
Hyderabad, TS, India
Totalt per år
₹3.7M
Nivå
A3
Grundlön
₹3.7M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
5 År
Vilka är karriärnivåerna på Tide?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Tide omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Tide in India ligger på en årlig total ersättning på ₹9,640,855. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tide för Datavetare rollen in India är ₹3,701,015.

