Den genomsnittliga totalersättningen för Chef för datavetenskap in India på Tide varierar från ₹7.67M till ₹10.73M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tides totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025
Genomsnittlig Total Ersättning
Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Tide omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)