Tide
  • Löner
  • Dataanalytiker

  • Alla Dataanalytiker löner

Tide Dataanalytiker Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Dataanalytiker in India på Tide varierar från ₹2.1M till ₹2.98M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tides totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

₹2.37M - ₹2.7M
India
Vanligt Spann
Möjligt Spann
₹2.1M₹2.37M₹2.7M₹2.98M
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Tide omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Dataanalytiker på Tide in India ligger på en årlig total ersättning på ₹2,980,119. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tide för Dataanalytiker rollen in India är ₹2,096,185.

