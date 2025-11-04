Företagskatalog
ThyssenKrupp
ThyssenKrupp Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Germany på ThyssenKrupp uppgår till €91K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ThyssenKrupps totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/4/2025

Medianpaket
company icon
ThyssenKrupp
Software Engineer
Essen, NW, Germany
Totalt per år
€91K
Nivå
L2
Grundlön
€91K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
12 År
Vilka är karriärnivåerna på ThyssenKrupp?
Senaste löneinlämningar
Senaste löneinlämningar

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på ThyssenKrupp in Germany ligger på en årlig total ersättning på €131,526. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ThyssenKrupp för Mjukvaruingenjör rollen in Germany är €90,985.

Andra resurser