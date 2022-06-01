Företagskatalog
Thrive Global
Thrive Global Löner

Thrive Globals löner varierar från $126,500 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $418,000 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Thrive Global. Senast uppdaterad: 10/15/2025

Produktdesigner
Median $127K

UX-Designer

Mjukvaruingenjör
Median $204K
Produktchef
Median $418K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Affärsanalytiker
$129K
Chef för datavetenskap
$214K
Produktdesignchef
$259K
Rekryterare
$219K
Chef för mjukvaruingenjörer
$206K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Thrive Global är Produktchef med en årlig total ersättning på $418,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Thrive Global är $209,863.

