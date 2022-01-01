thredUP Löner

thredUPs löner varierar från $91,728 i total ersättning per år för en Produktchef i den lägre delen till $226,000 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på thredUP . Senast uppdaterad: 11/16/2025