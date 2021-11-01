Företagskatalog
Thrasio
Thrasio Löner

Thrasios löner varierar från $51,640 i total ersättning per år för en Dataanalytiker i den lägre delen till $201,000 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Thrasio. Senast uppdaterad: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Mjukvaruingenjör
Median $60K
Datavetare
Median $180K
Produktchef
Median $150K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Affärsoperationer
$114K
Affärsanalytiker
$124K
Affärsutveckling
$130K
Dataanalytiker
$51.6K
Investmentbanker
$141K
Marknadsföring
$194K
Projektledare
$122K
Chef för mjukvaruingenjörer
$201K
Den högst betalda rollen som rapporterats på Thrasio är Chef för mjukvaruingenjörer at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $201,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Thrasio är $130,345.

