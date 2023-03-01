Företagskatalog
ThousandEyes
ThousandEyes Löner

ThousandEyess löner varierar från $38,997 i total ersättning per år för en Kundsuccess i den lägre delen till $673,891 för en Försäljning i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på ThousandEyes. Senast uppdaterad: 11/16/2025

Mjukvaruingenjör
Median $237K
Kundsuccess
$39K
Produktdesigner
$279K

Produktchef
$412K
Försäljning
$674K
Intjänandeschema

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

34%

ÅR 3

På ThousandEyes omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33% intjänas under 1st-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (11.00% per period)

  • 34% intjänas under 3rd-ÅR (11.33% per period)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på ThousandEyes är Försäljning at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $673,891. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ThousandEyes är $279,098.

Andra resurser