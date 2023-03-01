ThousandEyes Löner

ThousandEyess löner varierar från $38,997 i total ersättning per år för en Kundsuccess i den lägre delen till $673,891 för en Försäljning i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på ThousandEyes. Senast uppdaterad: 11/16/2025
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
34%
ÅR 3
På ThousandEyes omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 3-årigt intjänandeschema:
33% intjänas under 1st-ÅR (33.00% årligen)
33% intjänas under 2nd-ÅR (11.00% per period)
34% intjänas under 3rd-ÅR (11.33% per period)
