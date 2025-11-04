Mjukvaruingenjör-ersättning in India på ThoughtWorks varierar från ₹1.39M per year för Consultant till ₹5.23M per year för Lead Consultant. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹2.19M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ThoughtWorkss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/4/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Consultant
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
