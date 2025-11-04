Produktchef-ersättning in India på ThoughtWorks varierar från ₹2.78M per year för Senior Product Manager till ₹7.17M per year för Principal Product Manager. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹3.46M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ThoughtWorkss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/4/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
