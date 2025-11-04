Företagskatalog
ThoughtWorks
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Produktchef

  • Alla Produktchef löner

ThoughtWorks Produktchef Löner

Produktchef-ersättning in India på ThoughtWorks varierar från ₹2.78M per year för Senior Product Manager till ₹7.17M per year för Principal Product Manager. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹3.46M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ThoughtWorkss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/4/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Visa 1 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra
Vilka är karriärnivåerna på ThoughtWorks?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Produktchef erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktchef på ThoughtWorks in India ligger på en årlig total ersättning på ₹7,372,480. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ThoughtWorks för Produktchef rollen in India är ₹3,456,922.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för ThoughtWorks

Relaterade företag

  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • CSG
  • Se alla företag ➜

Andra resurser