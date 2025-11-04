Företagskatalog
ThoughtSpot
ThoughtSpot Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in India på ThoughtSpot varierar från ₹3.42M per year för MTS 2 till ₹11.92M per year för Staff Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹5.33M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ThoughtSpots totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/4/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
MTS 2
(Instegsnivå)
₹3.42M
₹2.34M
₹828K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.93M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.82M
₹6.11M
₹2.71M
₹0
Visa 4 Fler nivåer
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På ThoughtSpot omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Inkluderade titlar

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på ThoughtSpot in India ligger på en årlig total ersättning på ₹11,919,702. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ThoughtSpot för Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹5,147,006.

Andra resurser