Mjukvaruingenjör-ersättning in India på ThoughtSpot varierar från ₹3.42M per year för MTS 2 till ₹11.92M per year för Staff Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹5.33M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ThoughtSpots totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/4/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
MTS 2
₹3.42M
₹2.34M
₹828K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.93M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.82M
₹6.11M
₹2.71M
₹0
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På ThoughtSpot omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
