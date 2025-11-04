Thought Machine Teknisk programchef Löner

Teknisk programchef-ersättning in United Kingdom på Thought Machine varierar från £77.9K per year för IC2 till £140K per year för IC3. Det yearliga medianersättningspaketet in United Kingdom uppgår till £122K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Thought Machines totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/4/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus IC1 Technical Program Manager £ -- £ -- £ -- £ -- IC2 £77.9K £67.8K £0 £10.1K IC3 Senior Technical Program Manager £140K £123K £12.3K £5K IC4 Principal Technical Program Manager £ -- £ -- £ -- £ -- Visa 1 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

Företag Plats | Datum Nivånamn Tagg Års yrkeserfarenhet Totalt / På företaget Total kompensation ( GBP ) Grundlön | Aktier (år) | Bonus Inga löner hittades

Intjänandeschema Huvudsaklig 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp RSU På Thought Machine omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

Vad är intjänandeschema på Thought Machine ?

