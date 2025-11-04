Företagskatalog
Thought Machine
  • Löner
  • Chef för mjukvaruutveckling

  • Alla Chef för mjukvaruutveckling löner

Thought Machine Chef för mjukvaruutveckling Löner

Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruutveckling in United Kingdom på Thought Machine uppgår till £181K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Thought Machines totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/4/2025

Medianpaket
company icon
Thought Machine
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Totalt per år
£181K
Nivå
M3
Grundlön
£143K
Stock (/yr)
£28.9K
Bonus
£9.6K
År på företaget
5 År
Års erfarenhet
10 År
Vilka är karriärnivåerna på Thought Machine?
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Thought Machine omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruutveckling på Thought Machine in United Kingdom ligger på en årlig total ersättning på £192,448. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Thought Machine för Chef för mjukvaruutveckling rollen in United Kingdom är £142,544.

