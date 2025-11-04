Företagskatalog
Thought Machine
Thought Machine Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in United Kingdom på Thought Machine varierar från £59K per year för IC1 till £131K per year för IC3. Det yearliga medianersättningspaketet in United Kingdom uppgår till £97K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Thought Machines totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/4/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
IC1
Software Engineer(Instegsnivå)
£59K
£56.1K
£884.3
£2K
IC2
£99.9K
£91K
£2.9K
£6K
IC3
Senior Software Engineer
£131K
£125K
£3.3K
£2.4K
IC4
Principal Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Senaste löneinlämningar
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Thought Machine omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Inkluderade titlar

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Thought Machine in United Kingdom ligger på en årlig total ersättning på £155,373. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Thought Machine för Mjukvaruingenjör rollen in United Kingdom är £87,766.

Relaterade företag

  • Codat
  • Starling Bank
  • Streetbees
  • QuantumBlack
  • Soldo
