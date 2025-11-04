Thought Machine Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in United Kingdom på Thought Machine varierar från £59K per year för IC1 till £131K per year för IC3. Det yearliga medianersättningspaketet in United Kingdom uppgår till £97K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Thought Machines totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/4/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus IC1 Software Engineer ( Instegsnivå ) £59K £56.1K £884.3 £2K IC2 £99.9K £91K £2.9K £6K IC3 Senior Software Engineer £131K £125K £3.3K £2.4K IC4 Principal Software Engineer £ -- £ -- £ -- £ -- Visa 1 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

Intjänandeschema Huvudsaklig 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp RSU På Thought Machine omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

Vad är intjänandeschema på Thought Machine ?

