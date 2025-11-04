Företagskatalog
Thought Machine
Thought Machine Rekryterare Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Rekryterare in United Kingdom på Thought Machine varierar från £56.6K till £77.3K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Thought Machines totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/4/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

£60.6K - £73.3K
United Kingdom
Vanligt Spann
Möjligt Spann
£56.6K£60.6K£73.3K£77.3K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Thought Machine omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Rekryterare på Thought Machine in United Kingdom ligger på en årlig total ersättning på £77,296. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Thought Machine för Rekryterare rollen in United Kingdom är £56,639.

Andra resurser