Företagskatalog
Thought Machine
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Produktchef

  • Alla Produktchef löner

Thought Machine Produktchef Löner

Produktchef-ersättning in United Kingdom på Thought Machine uppgår till £105K per year för IC2. Det yearliga medianersättningspaketet in United Kingdom uppgår till £83.7K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Thought Machines totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/4/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
IC1
Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£105K
£105K
£0
£0
IC3
Senior Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC4
Principal Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
Visa 1 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.7K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Thought Machine omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Produktchef erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktchef på Thought Machine in United Kingdom ligger på en årlig total ersättning på £186,422. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Thought Machine för Produktchef rollen in United Kingdom är £83,650.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Thought Machine

Relaterade företag

  • Codat
  • Starling Bank
  • Streetbees
  • QuantumBlack
  • Soldo
  • Se alla företag ➜

Andra resurser