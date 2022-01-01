Företagskatalog
Thought Machine
Thought Machine Löner

Thought Machines löner varierar från $77,555 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $237,936 för en Chef för mjukvaruutveckling i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Thought Machine. Senast uppdaterad: 11/16/2025

Mjukvaruingenjör
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Chef för mjukvaruutveckling
Median $238K
Teknisk programchef
Median $161K

Produktchef
Median $110K
Kundsuccess
$182K
Rekryterare
$88K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Thought Machine omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Thought Machine är Chef för mjukvaruutveckling med en årlig total ersättning på $237,936. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Thought Machine är $145,990.

