Thomson Reuters Löner

Thomson Reuterss löner varierar från $6,509 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $385,000 för en Försäljning i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Thomson Reuters. Senast uppdaterad: 9/20/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
TR7 $7.3K
TR6 $26.6K
TR5 $24.5K
TR4 $29.3K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktchef
Product Manager $102K
Director $169K
Produktdesigner
Median $90.3K

UX-Designer

Datavetare
Median $87.1K
Försäljning
Median $385K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $233K
UX-forskare
Median $63.7K
Personalresurser
Median $372K
Affärsoperationer
$159K
Affärsanalytiker
$24.6K
Affärsutveckling
$122K
Stabschef
$164K
Kundservice
$6.5K
Dataanalytiker
$17.4K
Chef för datavetenskap
$127K
Finansanalytiker
$7.5K
Informationsteknolog (IT)
$16.8K
Juridik
$118K
Managementkonsult
$96.7K
Marknadsföring
$76.4K
Projektledare
$124K
Säljingenjör
$112K
Cybersäkerhetsanalytiker
$122K
Lösningsarkitekt
$122K
Teknisk skribent
$17.5K
Vanliga frågor

The highest paying role reported at Thomson Reuters is Försäljning with a yearly total compensation of $385,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Thomson Reuters is $96,714.

