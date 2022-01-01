Företagskatalog
Thinkific
Thinkific Löner

Thinkifics löner varierar från $66,637 i total ersättning per år för en Rekryterare i den lägre delen till $150,565 för en Chef för mjukvaruutveckling i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Thinkific. Senast uppdaterad: 11/15/2025

Produktchef
Median $103K
Mjukvaruingenjör
Median $108K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Affärsanalytiker
$108K

Kundservice
$75.4K
Marknadsoperationer
$73K
Produktdesigner
$139K
Rekryterare
$66.6K
Chef för mjukvaruutveckling
$151K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Thinkific omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Thinkific är Chef för mjukvaruutveckling at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $150,565. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Thinkific är $105,321.

