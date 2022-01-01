Företagskatalog
The Clorox Company
The Clorox Company Löner

The Clorox Companys löner varierar från $109,450 i total ersättning per år för en Revisor i den lägre delen till $236,640 för en Personalresurser i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på The Clorox Company. Senast uppdaterad: 9/1/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $121K
Revisor
$109K
Affärsutveckling
$161K

Kundservice
$117K
Chef för datavetenskap
$172K
Personalresurser
$237K
Informationsteknolog (IT)
$131K
Försäljning
Median $165K
Lösningsarkitekt
Median $190K
Riskkapitalist
$130K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På The Clorox Company omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)

Vanliga frågor

The highest paying role reported at The Clorox Company is Personalresurser at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $236,640. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at The Clorox Company is $146,265.

