The Boring Company Löner

The Boring Companys löner varierar från $89,550 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $230,000 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på The Boring Company. Senast uppdaterad: 9/1/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $230K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Maskiningenjör
Median $90K
Datavetare
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Hårdvaruingenjör
$143K
Produktdesigner
$89.6K
Projektledare
$154K
Rekryterare
$119K
Vanliga frågor

The highest paying role reported at The Boring Company is Mjukvaruingenjör with a yearly total compensation of $230,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at The Boring Company is $142,811.

