Tex Löner

Texs medianlön är $100,500 för en Produktdesigner . Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Tex. Senast uppdaterad: 12/1/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Produktdesigner
$101K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Tex är Produktdesigner at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $100,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tex är $100,500.

Andra resurser

