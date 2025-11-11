Maskininlärningsingenjör-ersättning in San Francisco Bay Area på Tesla varierar från $243K per year för P2 till $339K per year för P3. Det yearliga medianersättningspaketet in San Francisco Bay Area uppgår till $380K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Teslas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/11/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$243K
$156K
$86.3K
$438
P3
$339K
$186K
$148K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Tesla omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Tesla omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.