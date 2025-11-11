Företagskatalog
Tesla
Tesla Full-Stack Mjukvaruingenjör Löner i Greater Austin Area

Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Austin Area på Tesla varierar från $122K per year för P1 till $273K per year för P4. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Austin Area uppgår till $176K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Teslas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/11/2025

Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
P1
Associate Engineer(Instegsnivå)
$122K
$115K
$5.4K
$1.9K
P2
Engineer
$197K
$146K
$50.9K
$625
P3
Senior Engineer
$226K
$165K
$61.4K
$0
P4
Staff Engineer
$273K
$205K
$67.5K
$0
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Senaste löneinlämningar
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Tesla omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Full-Stack Mjukvaruingenjör på Tesla in Greater Austin Area ligger på en årlig total ersättning på $272,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tesla för Full-Stack Mjukvaruingenjör rollen in Greater Austin Area är $181,000.

