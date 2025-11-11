Företagskatalog
Tesla
Tesla Full-Stack Mjukvaruingenjör Löner i Germany

Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in Germany på Tesla varierar från €79K per year för P2 till €95K per year för P3. Det yearliga medianersättningspaketet in Germany uppgår till €81K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Teslas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/11/2025

Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
P1
Associate Engineer(Instegsnivå)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Engineer
€79K
€70.4K
€8K
€662.1
P3
Senior Engineer
€95K
€83.1K
€11.9K
€0
P4
Staff Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Jämför nivåer
Senaste löneinlämningar
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Tesla omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Tesla omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Full-Stack Mjukvaruingenjör på Tesla in Germany ligger på en årlig total ersättning på €112,767. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tesla för Full-Stack Mjukvaruingenjör rollen in Germany är €77,914.

