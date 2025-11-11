Företagskatalog
Tesla
Tesla UX-designer Löner

UX-designer-ersättning in United States på Tesla varierar från $135K per year för P1 till $430K per year för P4. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $180K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Teslas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/11/2025

Genomsnitt Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
P1
Associate Product Designer
$135K
$108K
$26.7K
$0
P2
Product Designer
$130K
$120K
$10K
$0
P3
Senior Product Designer
$179K
$154K
$25.3K
$0
P4
Staff Product Designer
$430K
$186K
$244K
$0
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Tesla omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Tesla omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en UX-designer på Tesla in United States ligger på en årlig total ersättning på $429,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tesla för UX-designer rollen in United States är $170,000.

Utvalda jobb

