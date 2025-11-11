Företagskatalog
Tesla
  • Löner
  • Produktdesigner

  • Användbarhetsdesigner

Tesla Användbarhetsdesigner Löner

Medianersättningspaketet för Användbarhetsdesigner in United States på Tesla uppgår till $200K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Teslas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/11/2025

Medianpaket
company icon
Tesla
Product Designer
Los Angeles, CA
Totalt per år
$200K
Nivå
P2
Grundlön
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
6 År
Års erfarenhet
6 År
Vilka är karriärnivåerna på Tesla?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Tesla omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Tesla omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Användbarhetsdesigner på Tesla in United States ligger på en årlig total ersättning på $435,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tesla för Användbarhetsdesigner rollen in United States är $100,000.

Andra resurser