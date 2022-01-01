Företagskatalog
Tesco
Tesco Löner

Tescos löneintervall sträcker sig från $6,071 i total kompensation per år för en Personal på den nedre änden till $160,217 för en Produktdesigner på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Tesco. Senast uppdaterad: 8/16/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

Backend-mjukvaruingenjör

Fullstack-mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Chef för mjukvaruutveckling
Median $104K
Produktchef
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

Datavetare
Median $91.3K
Teknisk programchef
Median $48.2K
Administrativ assistent
Median $30.8K
Försäljning
Median $31.8K
Revisor
$44.1K

Teknisk revisor

Affärsutveckling
$100K
Copywriter
$38.5K
Kundservice
$32K
Dataanalytiker
$63.7K
Chef för datavetenskap
$64.2K
Finansanalytiker
$137K
Grafisk designer
$121K
Personal
$6.1K
IT-teknolog
$78.2K
Juridik
$33.7K
Managementkonsult
$85.6K
Produktdesigner
$160K
Rekryterare
$47.8K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Tesco är Produktdesigner at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $160,217. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Tesco är $63,729.

