Företagskatalog
Teradyne
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Teradyne Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör in United States på Teradyne uppgår till $120K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Teradynes totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/11/2025

Medianpaket
company icon
Teradyne
Software Engineer
North Reading, MA
Totalt per år
$120K
Nivå
L2
Grundlön
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
0 År
Vilka är karriärnivåerna på Teradyne?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Teradyne omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör på Teradyne in United States ligger på en årlig total ersättning på $205,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Teradyne för Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör rollen in United States är $119,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Teradyne

Relaterade företag

  • Alarm.com
  • Rockwell Automation
  • SAIC
  • Annalect
  • Northrop Grumman
  • Se alla företag ➜

Andra resurser