Tencent Holdings Löner

Tencent Holdingss löneintervall sträcker sig från $43,084 i total kompensation per år för en Verksamhetsanalytiker på den nedre änden till $666,650 för en IT-teknolog på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Tencent Holdings. Senast uppdaterad: 8/16/2025

$160K

Verksamhetsanalytiker
$43.1K
Affärsutveckling
$108K
Datavetare
$63.5K

IT-teknolog
$667K
Juridik
$301K
Partnerchef
$158K
Produktchef
$55.9K
Mjukvaruutvecklare
$102K
FAQ

