Tencent Holdings Löner

Tencent Holdingss löneintervall sträcker sig från $43,084 i total kompensation per år för en Verksamhetsanalytiker på den nedre änden till $666,650 för en IT-teknolog på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Tencent Holdings . Senast uppdaterad: 8/16/2025