Tenable
Tenable Löner

Tenables löneintervall sträcker sig från $43,447 i total kompensation per år för en Datavetare på den nedre änden till $487,775 för en Produktchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Tenable. Senast uppdaterad: 8/16/2025

$160K

Produktchef
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Mjukvaruutvecklare
Median $149K

Fullstack-mjukvaruingenjör

Försäljning
Median $170K

Kundframgång
$214K
Datavetare
$43.4K
IT-teknolog
$83.6K
Marknadsföringsoperationer
$67.3K
Produktdesigner
$127K
Rekryterare
$140K
Chef för mjukvaruutveckling
$205K
Lösningsarkitekt
$276K
Intjäningsschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Tenable omfattas RSUs av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

FAQ

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Tenable, є Produktchef at the Principal Product Manager level з річною загальною компенсацією $487,775.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Tenable, становить $159,516.

