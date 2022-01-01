Företagskatalog
TELUS
TELUS Löner

TELUSs löneintervall sträcker sig från $10,107 i total kompensation per år för en Kundservice på den nedre änden till $135,281 för en Mjukvaruutvecklare på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på TELUS. Senast uppdaterad: 8/15/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
L1 $62.3K
L2 $73.5K
L3 $83.4K
L4 $90.9K
L5 $129K
L6 $135K

Kvalitetssäkringsingenjör

Backend-mjukvaruingenjör

Fullstack-mjukvaruingenjör

Maskininlärningsingenjör

DevOps-ingenjör

Produktchef
L1 $76K
L2 $69.6K
L3 $90.5K
L4 $106K
L5 $174K
L6 $85.9K
Produktdesigner
L2 $68.5K
L3 $68.2K
L4 $86.3K

UX-designer

Datavetare
L2 $87.5K
L3 $92.4K
L4 $87K
L5 $102K
Chef för mjukvaruutveckling
L4 $114K
L5 $97.6K
Marknadsföring
L1 $56.1K
L2 $66.5K
Programchef
Median $85K
Verksamhetsanalytiker
Median $56.2K
Cybersäkerhetsanalytiker
Median $76.8K
Dataanalytiker
Median $37.1K
Chef för datavetenskap
Median $110K
Lösningsarkitekt
Median $129K

Dataarkitekt

Managementkonsult
Median $95.6K
Verksamhetsoperationer
$101K
Chef för verksamhetsoperationer
$96.9K
Affärsutveckling
$99.3K
Stabschef
$92.6K
Copywriter
$88.4K
Kundservice
$10.1K
Finansanalytiker
$76.8K
Maskinvaruingenjör
$75.2K
Personal
$66.4K
IT-teknolog
$11.6K
Marknadsföringsoperationer
$104K
Maskiningenjör
$72.9K
Produktdesignchef
$107K
Projektledare
$14.5K
Försäljning
$55.4K
Teknisk programchef
$89.6K
Tillit och säkerhet
$41.7K
UX-forskare
$88.2K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på TELUS är Mjukvaruutvecklare at the L6 level med en årlig total kompensation på $135,281. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på TELUS är $86,649.

Andra resurser