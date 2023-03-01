Telia Löner

Telias löner varierar från $38,667 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $115,247 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Telia . Senast uppdaterad: 9/2/2025