Teladoc Health
Teladoc Health Lösningsarkitekt Löner

Medianersättningspaketet för Lösningsarkitekt in United States på Teladoc Health uppgår till $305K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Teladoc Healths totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025

Medianpaket
company icon
Teladoc Health
Director
Mountain View, CA
Totalt per år
$305K
Nivå
-
Grundlön
$195K
Stock (/yr)
$75K
Bonus
$35K
År på företaget
5 År
Års erfarenhet
15 År
Vilka är karriärnivåerna på Teladoc Health?
Senaste löneinlämningar
Intjänandeschema

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Teladoc Health omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33% intjänas under 1st-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 3rd-ÅR (33.00% årligen)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Lösningsarkitekt på Teladoc Health in United States ligger på en årlig total ersättning på $320,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Teladoc Health för Lösningsarkitekt rollen in United States är $291,000.

Andra resurser

