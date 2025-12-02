Företagskatalog
Teladoc Health
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Chef för mjukvaruutveckling

  • Alla Chef för mjukvaruutveckling löner

Teladoc Health Chef för mjukvaruutveckling Löner

Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruutveckling in United States på Teladoc Health uppgår till $270K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Teladoc Healths totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025

Medianpaket
company icon
Teladoc Health
Software Engineering Manager
Mountain View, CA
Totalt per år
$270K
Nivå
L3
Grundlön
$210K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$20K
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
10 År
Vilka är karriärnivåerna på Teladoc Health?
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Intjänandeschema

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Teladoc Health omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33% intjänas under 1st-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 3rd-ÅR (33.00% årligen)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Chef för mjukvaruutveckling erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruutveckling på Teladoc Health in United States ligger på en årlig total ersättning på $346,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Teladoc Health för Chef för mjukvaruutveckling rollen in United States är $264,104.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Teladoc Health

Relaterade företag

  • Clover Health
  • One Medical
  • McKesson
  • Amwell
  • Teladoc
  • Se alla företag ➜

Andra resurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/teladoc-health/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.