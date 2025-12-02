Företagskatalog
Teladoc Health
Teladoc Health Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Teladoc Health varierar från $102K per year för Software Engineer I till $223K per year för Staff Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $185K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Teladoc Healths totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer I
(Instegsnivå)
$102K
$96.5K
$4K
$1.7K
Software Engineer II
$135K
$123K
$8.2K
$3.8K
Software Engineer III
$175K
$151K
$19K
$5.4K
Senior Software Engineer
$189K
$166K
$14.9K
$8.3K
Senaste löneinlämningar
Praktikantlöner

Intjänandeschema

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Teladoc Health omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33% intjänas under 1st-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 3rd-ÅR (33.00% årligen)



Inkluderade titlar

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Teladoc Health in United States ligger på en årlig total ersättning på $248,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Teladoc Health för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $157,000.

