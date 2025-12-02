Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Teladoc Health varierar från $102K per year för Software Engineer I till $223K per year för Staff Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $185K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Teladoc Healths totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer I
$102K
$96.5K
$4K
$1.7K
Software Engineer II
$135K
$123K
$8.2K
$3.8K
Software Engineer III
$175K
$151K
$19K
$5.4K
Senior Software Engineer
$189K
$166K
$14.9K
$8.3K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
På Teladoc Health omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33% intjänas under 1st-ÅR (33.00% årligen)
33% intjänas under 2nd-ÅR (33.00% årligen)
33% intjänas under 3rd-ÅR (33.00% årligen)
