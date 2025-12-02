Företagskatalog
Den genomsnittliga totalersättningen för Rekryterare in United States på Teladoc Health varierar från $170K till $238K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Teladoc Healths totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$184K - $214K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$170K$184K$214K$238K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Teladoc Health omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33% intjänas under 1st-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 3rd-ÅR (33.00% årligen)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Rekryterare på Teladoc Health in United States ligger på en årlig total ersättning på $238,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Teladoc Health för Rekryterare rollen in United States är $170,000.

