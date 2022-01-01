Teladoc Health Löner

Teladoc Healths löner varierar från $49,670 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $305,000 för en Lösningsarkitekt i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Teladoc Health. Senast uppdaterad: 9/1/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
På Teladoc Health omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33% intjänas under 1st-ÅR (33.00% årligen)
33% intjänas under 2nd-ÅR (33.00% årligen)
33% intjänas under 3rd-ÅR (33.00% årligen)
Besök Levels.fyi-communityn för att engagera dig med anställda från olika företag, få karriärtips och mycket mer.