Företagskatalog
Teladoc Health
Jobbar du här? Hävda ditt företag

Teladoc Health Löner

Teladoc Healths löner varierar från $49,670 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $305,000 för en Lösningsarkitekt i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Teladoc Health. Senast uppdaterad: 9/1/2025

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruingenjör
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Datavetare
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Hälsoinformatik

Produktchef
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $270K
Produktdesigner
Median $163K

UX-Designer

Lösningsarkitekt
Median $305K
Marknadsföring
Median $98.8K
Kundservice
$49.7K
Kundsuccess
$109K
Rekryterare
$199K
Försäljning
$294K
Teknisk programchef
$204K
UX-forskare
$206K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjänandeschema

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Teladoc Health omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33% intjänas under 1st-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 3rd-ÅR (33.00% årligen)

Har du en fråga? Fråga communityn.

Besök Levels.fyi-communityn för att engagera dig med anställda från olika företag, få karriärtips och mycket mer.

Besök nu!

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Teladoc Health är Lösningsarkitekt med en årlig total ersättning på $305,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Teladoc Health är $178,333.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Teladoc Health

Relaterade företag

  • Clover Health
  • One Medical
  • McKesson
  • Amwell
  • Teladoc
  • Se alla företag ➜

Andra resurser