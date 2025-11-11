Företagskatalog
Tekion
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

  • India

Tekion Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör Löner i India

Medianersättningspaketet för Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör in India på Tekion uppgår till ₹1.04M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tekions totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/11/2025

Medianpaket
company icon
Tekion
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹1.04M
Nivå
L2
Grundlön
₹790K
Stock (/yr)
₹253K
Bonus
₹0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
3 År
Vilka är karriärnivåerna på Tekion?
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Tekion omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör på Tekion in India ligger på en årlig total ersättning på ₹2,220,952. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tekion för Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹790,138.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Tekion

Relaterade företag

  • Arcesium
  • SoftServe
  • CloudLinux
  • exadel
  • InvestCloud
  • Se alla företag ➜

Andra resurser