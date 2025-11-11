Företagskatalog
Tekion
Tekion Full-Stack Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Full-Stack Mjukvaruingenjör in India på Tekion uppgår till ₹4.17M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tekions totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/11/2025

Medianpaket
company icon
Tekion
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹4.17M
Nivå
L2
Grundlön
₹3.83M
Stock (/yr)
₹348K
Bonus
₹0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
3 År
Vilka är karriärnivåerna på Tekion?
Senaste löneinlämningar
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Tekion omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Full-Stack Mjukvaruingenjör på Tekion in India ligger på en årlig total ersättning på ₹7,942,469. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tekion för Full-Stack Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹3,836,391.

Andra resurser