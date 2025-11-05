Företagskatalog
Tekion
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Greater Bengaluru

Tekion Mjukvaruingenjör Löner i Greater Bengaluru

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Bengaluru på Tekion varierar från ₹2.01M per year för L1 till ₹7.22M per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Bengaluru uppgår till ₹4.06M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tekions totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
Associate Software Engineer(Instegsnivå)
₹2.01M
₹1.73M
₹243K
₹34.8K
L2
Software Engineer
₹2.73M
₹2.25M
₹465K
₹14K
L3
Senior Software Engineer
₹4.68M
₹3.87M
₹816K
₹0
L4
Staff Software Engineer
₹6.34M
₹5.28M
₹1.01M
₹53.8K
Visa 1 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Tekion omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Backend Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Säkerhetsmjukvaruingenjör

Forskningsvetenskapsman

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Tekion in Greater Bengaluru ligger på en årlig total ersättning på ₹7,229,769. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tekion för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Bengaluru är ₹4,417,853.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Tekion

Relaterade företag

  • Arcesium
  • SoftServe
  • CloudLinux
  • exadel
  • InvestCloud
  • Se alla företag ➜

Andra resurser