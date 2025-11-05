Tekion Mjukvaruingenjör Löner i Greater Bengaluru

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Bengaluru på Tekion varierar från ₹2.01M per year för L1 till ₹7.22M per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Bengaluru uppgår till ₹4.06M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tekions totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus L1 Associate Software Engineer ( Instegsnivå ) ₹2.01M ₹1.73M ₹243K ₹34.8K L2 Software Engineer ₹2.73M ₹2.25M ₹465K ₹14K L3 Senior Software Engineer ₹4.68M ₹3.87M ₹816K ₹0 L4 Staff Software Engineer ₹6.34M ₹5.28M ₹1.01M ₹53.8K Visa 1 Fler nivåer

Intjänandeschema Huvudsaklig 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp Options På Tekion omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

Vad är intjänandeschema på Tekion ?

