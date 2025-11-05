Produktdesigner-ersättning in Greater Bengaluru på Tekion varierar från ₹1.18M per year för L1 till ₹3.93M per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Bengaluru uppgår till ₹3.81M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tekions totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
₹1.18M
₹1.18M
₹0
₹0
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹2.31M
₹2.31M
₹0
₹0
L4
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Tekion omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)