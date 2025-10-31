Företagskatalog
Tejas Networks
Tejas Networks Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in India på Tejas Networks uppgår till ₹1.75M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tejas Networkss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/31/2025

Medianpaket
Tejas Networks
Software Engineer
Totalt per år
₹1.75M
Nivå
Grundlön
₹1.75M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
2-4 År
Vilka är karriärnivåerna på Tejas Networks?
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Tejas Networks in India ligger på en årlig total ersättning på ₹3,123,084. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tejas Networks för Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹1,750,273.

