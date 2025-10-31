Företagskatalog
Tejas Networks
Tejas Networks Hårdvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Hårdvaruingenjör in India på Tejas Networks uppgår till ₹1.11M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Tejas Networkss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/31/2025

Medianpaket
company icon
Tejas Networks
Hardware Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹1.11M
Nivå
-
Grundlön
₹1.11M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
1 År
Vilka är karriärnivåerna på Tejas Networks?
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Bidra

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Hårdvaruingenjör på Tejas Networks in India ligger på en årlig total ersättning på ₹1,140,725. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Tejas Networks för Hårdvaruingenjör rollen in India är ₹1,110,316.

