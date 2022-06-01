TEGNA Löner

TEGNAs löner varierar från $61,690 i total ersättning per år för en Finansanalytiker i den lägre delen till $65,325 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på TEGNA . Senast uppdaterad: 11/23/2025