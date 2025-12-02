Företagskatalog
Technology Innovation Institute
Technology Innovation Institute Datavetare Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Datavetare in United Arab Emirates på Technology Innovation Institute varierar från AED 329K till AED 467K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Technology Innovation Institutes totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$101K - $115K
United Arab Emirates
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$89.5K$101K$115K$127K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på Technology Innovation Institute?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Technology Innovation Institute in United Arab Emirates ligger på en årlig total ersättning på AED 467,311. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Technology Innovation Institute för Datavetare rollen in United Arab Emirates är AED 328,702.

Andra resurser

