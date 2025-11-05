Företagskatalog
Technology & Strategy Mjukvaruingenjör Löner i Munich Metro Region

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Munich Metro Region på Technology & Strategy uppgår till €68.5K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Technology & Strategys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Medianpaket
company icon
Technology & Strategy
Embedded Systems Software Developer
Munich, BY, Germany
Totalt per år
€68.5K
Nivå
Senior
Grundlön
€61.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€6.7K
År på företaget
0-1 År
Års erfarenhet
5-10 År
Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Technology & Strategy in Munich Metro Region ligger på en årlig total ersättning på €72,150. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Technology & Strategy för Mjukvaruingenjör rollen in Munich Metro Region är €68,586.

