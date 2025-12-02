Företagskatalog
Technology & Strategy
Technology & Strategy Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Germany på Technology & Strategy uppgår till €58.9K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Technology & Strategys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025

Medianpaket
company icon
Technology & Strategy
Software Engineer
Stuttgart, BW, Germany
Totalt per år
$68K
Nivå
L2
Grundlön
$68K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på Technology & Strategy?
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Technology & Strategy in Germany ligger på en årlig total ersättning på €79,196. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Technology & Strategy för Mjukvaruingenjör rollen in Germany är €58,947.

Andra resurser

